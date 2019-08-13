Санкт-Петербург, 13 августа, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила не оснащать видеокамерами избирательные участки, которые будут созданы в соседних регионах — Ленинградской и Псковской областях — на выборах губернатора Северной столицы. Такое решение комиссия приняла во вторник, 13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

По словам председателя Горизбиркома Виктора Миненко, это сделано из экономии — на оснащение экстерриториальных участков нет средств. А контролировать чистоту избирательного процесса в отдаленных районах будут наблюдатели из Общественной палаты Петербурга, а также от кандидатов, полагает он.

Заметим, все кандидаты в губернаторы, кроме врио губернатора Александра Беглова, высказались против участков вне Петербурга именно по причине их плохой оснащенности и отсутствия контроля за ними. И Владимир Бортко, и Надежда Тихонова, и Михаил Амосов полагают, что экстерриториальные участки могут стать полем для обширных фальсификаций.

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Против «петербургских» участков в Псковской области выступила даже Центральная избирательная комиссия. Элла Памфилова неоднократно призывала Горизбриком Петербурга одуматься, потому что иначе это грозит «нехорошей историей».

ЦИК уже обнаружил странности в заявлениях от петербуржцев, которые они якобы подавали через систему «Мобильный избиратель» о своем желании проголосовать на псковских дачах. В половине случаев телефоны, указанные в заявках, не отвечали, либо их владельцы никаких заявлений никуда не подавали.

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Добавим, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. Для этих целей впервые за пределами Петербурга организуют 72 участка в Ленобласти и 20 участков в Псковской области.

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