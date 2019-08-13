Вашингтон, 13 августа, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на тот факт, что власти Китайской Народной Республики стягивают войска к Гонконгу. Соответствующее сообщение Трамп написал сегодня, 13 августа, в сети микроблогов Twitter.

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Трамп пишет, что американская разведка проинформировала его о том, что власти Китая стягивают войска к границе специального административного района Гонконг, где до сих пор продолжаются массовые протесты.

«Наша разведка проинформировала, что китайское правительство стягивает силы к границе с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — написал президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские СМИ распространили видеозапись с переброской в Шеньчжень — город на самой границе специального административного района Гонконг — подразделений Народной вооруженной милиции Китая. Это составная часть Народно-освободительной армии Китая (НОАК), своего рода внутренние войска. На кадрах видно, что у подразделений есть тяжелая бронетехника.

Официальный Пекин сообщает лишь об учениях в Шеньчжене, но всем понятно, что это оказание психологического давления на протестующих в Гонконге, которые сегодня вновь захватили международный аэропорт, и все рейсы пришлось отменить.