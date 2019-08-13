Петушки, Владимирская область, 13 августа, 2019, 22:56 — ИА Регнум. В городе Петушки (Владимирская область) в ночь с 12 на 13 августа в ДТП погибла девушка 15 лет и четыре человека пострадали, сообщил портал «Хронометр».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Авария произошла на улице Матросова. Перевернулся автомобиль, в котором кроме водителя находились четыре пассажира. Погибла девушка 2014 года рождения. Водитель и один из пассажиров с травмами были госпитализированы. Ещё двум пассажирам госпитализация не понадобилась, помощь им оказали на месте. По факту ДТП проводится проверка.

По данным регионального МВД, с 5 по 11 августа было зарегистрировано 36 ДТП, два человека погибли и 47 получили ранения, в том числе шесть детей. В шесть ДТП попали водители в состоянии опьянения. Также был выявлен 91 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.