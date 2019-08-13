Ростов-на-Дону, 13 августа, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Итальянский город Неаполь может стать городом-побратимом Ростова-на-Дону. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат городской думы Сергей Смирнов («Единая Россия»).

Василий Суриков. Неаполь. 1900

«А хорошо, если у Ростова будет город-побратим Неаполь. По-моему в этом что-то есть. Такая мусорно-криминальная романтика. На слушаниях будем рассматривать проект решения об установлении побратимских связей с этим замечательным и итальянским городом. Перспективы сотрудничества: образование, туризм, изучение языков, обмен бизнес-делегациями. И надо прямой рейс запускать из «Платова», — уточнил народный избранник.

В настоящее время у Ростова-на-Дону 14 городов-побратимов.