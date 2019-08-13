Нью-Йорк, США, 13 августа, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Шанхай, вернулся в аэропорт вылета из-за потери детали при взлёте. Об этом сообщает 13 августа портал Airlive.

Goodfon.ru Boeing

Как уточняется, инцидент произошёл ещё накануне. Самолёт вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в 16:25 по местному времени (23:25 мск) и приземлился там же спустя три часа.

По информации издания, во время полёта выяснилось, что на одном из крыльев авиалайнера не хватает спойлера — детали, влияющей на образование подъёмной силы и сопротивления. Экипаж принял решение вернуться в Нью-Йорк, при этом перед приземлением Boeing сделал множество кругов в районе аэропорта, чтобы выработать топливо.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились около 300 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.