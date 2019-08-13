Токио, 13 августа, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Японская компания Honda Motor объявила о прекращении производства автомобилей в Аргентине, 13 августа передаёт агентство Reuters.

StaraBlazkova Honda

Согласно заявлению компании, завод в Кампане в провинции Буэнос-Айрес с 2020 года будет производить только мотоциклы.

Honda открыла автомобильное производство в Аргентине в 2011 году. Завод в Кампане производит модель HR-V.

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