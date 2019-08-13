Тегеран, 13 августа, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Великий аятолла Ирана Али Хаменеи заявил о поддержке йеменских хуситов, 13 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Я заявляю о своей поддержке сопротивления верующих мужчин и женщин Йемена» , — заявил Хаменеи после переговоров с посланником хуситов в Тегеране.

Хаменеи также заявил, что Иран надеется сохранить «единый и суверенный Йемен», что требует «диалога внутри страны».

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