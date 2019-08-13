Гонконг, Китай, 13 августа, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Международный аэропорт Гонконга отменил все исходящие рейсы второй день подряд из-за протестов продемократически настроенных манифестантов, которые снова заблокировали доступ к терминалу, сообщает сегодня, 13 августа, испанское издание El Mundo. Рассвет город встречает уже с тремя сотнями отмененных рейсов.

Wylkie Chan Международный аэропорт Гонконга

Напряжение нарастало на протяжении всего дня, поскольку полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, а это провоцировало столкновения, подобные тем, что наблюдались в предыдущие дни. По сведениям France-Presse, группа сотрудников сопровождала как минимум одного пострадавшего до машины скорой помощи.

Насилие, зафиксированное в ходе протестов в Гонконге, привело к тому, что город ступил «на дорогу без возврата», заявила сегодня глава гонконгского правительства Кэрри Лам, ориентированная на Пекин. «Ситуация в Гонконге на протяжении прошлой недели заставила меня опасаться, что мы оказались в столь опасной ситуации», — добавила она. Лам пришлось встретиться с жесткими вопросами прессы: журналисты перебивали ее несколько раз, когда она защищала действия городской полиции в конце прошлой недели.