Брюссель, 13 августа, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США отработали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших американских истребителей F-35 в Прибалтику, а также комплексную противовоздушную и противоракетную обороны. Об этом сегодня, 13 августа, в ходе брифинга для журналистов сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

USAF Самолеты F-35

Он рассказал, что летом 2019 года в Европе был развернут авиаотряд F-35. Наличие данного авиаотряда в Европе позволило интегрировать F-35 в различные учения и учебные вылеты с американскими союзниками и партнерами.

«Эти возможности усилили способность повышать совместимость между F-35 из США, союзными F-35 и платформами 4-го поколения, что позволит обеспечить интеграцию наших F-35 в Европе», — рассказал командующий.

Он рассказал, что F-35 были задействованы в двух учениях. Это «Астральная ночь"(Astral Night), в которых помимо США участвовали Италия, Хорватия и Словения. А также учения «Быстрая ковка» (Rapid Forge). В ходе этих учений отрабатывалось быстрое развертывание F-15Es и F-35 в местах, отличных от основных американских операционных баз, в частности, в Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве.

Также Харригян напомнил, что крупная группировка американских F-35 будет развернута на постоянной основе на авиабазе Лейкенхит в 2021 году.