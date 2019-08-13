Брюссель, 13 августа, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Шесть стран, не входящих в Европейский союз, присоединились к решению Брюсселя о продлении санкций в отношении России «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя», сообщает 13 августа пресс-служба Совета ЕС.

Петр Верещагин. Севастополь

Как уточняется, речь идёт о странах — кандидатах на членство в ЕС Черногории и Албании, претенденте на членство Боснии и Герцеговине. Кроме этого, к решению присоединились Украина и Грузия, а также член европейской экономической зоны Норвегия.

В сообщении отмечается, что таким образом указанные страны обеспечивают соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС.

«Европейский союз принимает к сведению данное обязательство и приветствует его», — указывается в пресс-релизе.

Напомним, Европейский союз в конце июня продлил экономические санкции против России на шесть месяцев — до 31 января 2020 года, а также продлил крымский пакет санкций ещё на один год — до 23 июня 2020 года.