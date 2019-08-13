Цхинвал, 13 августа, 2019, 21:45 — ИА Регнум. В Южной Осетии растёт количество заключаемых браков. За первое полугодие 2019 года в республике было зарегистрировано 76 актовых записей о заключении брака. При этом в первом полугодии 2018 года было заключено 56 браков, то есть на 20 записей о заключении брака меньше. Об этом сообщает 13 августа ИА Рес со ссылкой на информацию, полученную в министерстве юстиции Южной Осетии.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года не поменялась статистика расторгнутых браков. Как в первом полугодии 2018 года, так и за аналогичный период 2019 года в Южной Осетии было расторгнуто 28 браков.