Астана, 13 августа, 2019, 21:35 — ИА Регнум. В Казахстане суд приговорил Ордухана Мехтиева — владельца автобуса, при пожаре в котором сгорели 52 гражданина Узбекистана — к трем годам тюрьмы. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает информационный портал informburo.kz.

Mediengestalter Сгоревший автобус

Напомним, эта страшная трагедия произошла в январе 2018 года. Автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самра — Чимкент в Актюбинской области Казахстана. Тогда погибли 52 человека — все граждане Узбекистана. Пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам — удалось спастись.

Обвиняемыми по делу о гибели 52 человек были признаны пятеро — трое водителей и два работника ТОО «Азия транзит сервис» — учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

Трое водителей получили по пять лет лишения свободы. Учредитель данной транспортной компании и её механик получили по три с половиной года колонии. При этом Мехтиев скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск. В конце ноября 2018 года он был задержан в Ташкенте и экстрадирован в Казахстан.