Екатеринбург, 13 августа, 2019, 21:48 — ИА Регнум. В Первоуральске конфисковали более 300 пар обуви без соответствующей маркировки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Обувь

Специалисты надзорного органа оказались недовольны посещением магазина «Планета обуви и одежды». На части обуви не удавалось найти наименование и место нахождения изготовителя, дистрибьютора, импортёра, и вообще любую информацию о продукте. Были найдены и прочие несоответствия требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», заявили в ведомстве.

В итоге у предпринимателя арестовали всю обувь, предназначенную для детей и подростков, а это 310 пар на общую сумму более 170 тысяч рублей. Бизнесмен ранее привлекался к штрафу за административное правонарушение. Штраф выписали и в этот раз — такое решение вынес мировой судья судебного участка № 4 Первоуральского судебного района.

Напомним, в 2018 году оренбургская предприниматель попала под уголовное преследование за продажу контрафактной обуви. Женщина закупала товар в Свердловской области, чтобы продать его в своём регионе с накруткой и получить прибыль.