Сухум, 13 августа, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов МЧС Абхазии обезвредили и уничтожили обнаруженные в селах Очамчырского района боеприпасы времен войны 1992−93 годов, сообщает 13 августа пресс-служба МЧС Абхазии.

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В селах были найдены, а затем уничтожены спасателями путем взрыва гранаты РПГ-26, РКГ-3 и граната ПГ-7.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории Южной Осетии отряд центра по проведению спасательный работ «Лидер» МЧС России в течение четырех этапов проводил работы по очистке местности от взрывоопасных предметов. Общая площадь очищенной территории составила 130 га, обнаружено 1049 взрывоопасных предметов, среди которых противопехотные мины ПМН-2, ОЗМ-72, ПОМЗ, противотанковые мины ТМ-62М и ТМ-57 и прочие взрывоопасные предметы.