Москва, 13 августа, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит в заявлении президента Украины Владимира Зеленского вероятный отказ США и Великобритании предоставлять политическое убежище гражданам РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

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Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США, отметил спикер Госдумы. США и Великобритании стали не нужны у себя просители политического убежища из России, допустил он. Содержать их затратно, через какой‑то период времени перестают отрабатывать заказ, разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями, одним словом, сплошные проблемы с ними, привёл аргументы парламентарий.

«Это всё стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять на Украину», — сказал Володин.

Спикер Госдумы также назвал решение Зеленского о предоставлении гражданства Украины для граждан РФ популизмом.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде в решениях Зеленского увидели призыв для граждан РФ участвовать в несанкционированных митингах и шествиях в обмен на ускоренное предоставление украинского гражданства.