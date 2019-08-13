Тегеран, 13 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Власти Великобритании, которые более месяца назад арестовали в Гибралтаре танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть в Сирию, намерены освободить судно в течение двух суток. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на источники.

AlfvanBeem Иранский танкер

Утверждается, что танкер Grace 1 будет освобожден в результате дипломатических и юридических усилий Ирана в течение ближайших 48 часов. Другие подробности этого дела не приводятся.

Напомним, что танкер с иранской нефтью для Сирии был задержан в Гибралтаре 4 июля. Экипаж танкера был обвинен в том, что он нарушает санкции Европейского союза против Сирии. В Иране возмутились такими обвинениями и заявили, что не обязаны соблюдать режим евросоюзных санкций.