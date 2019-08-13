Лондон, 13 августа, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Портовая и морская организация Ирана распространила информацию о предстоящем скором освобождении арестованного Великобританией в Гибралтарском проливе 4 июля иранского нефтяного танкера Grace-1, сообщает 13 августа Синьхуа со ссылкой на тегеранское государственное телевидение.

AlfvanBeem Иранский танкер

Как следует из информационного сюжета, власти двух стран обменялись документами с целью подготовки почвы для освобождения судна. Напомним, что захват танкера был осуществлен под предлогом нарушения им санкций Европейского союза против Сирии, в которую, как сообщалось, он направлялся.

Напомним, что захват иранского танкера, спровоцировав череду инцидентов в Ормузском проливе, включая задержание 17 июля Тегераном британского танкера Stena Impero, видимо, резко обострил напряженность на ключевых транспортных маршрутах морских нефтеперевозок. И, видимо, убедил Лондон в неприемлемости предпринятых им односторонних действий.