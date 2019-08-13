Урумчи, Китай, 13 августа, 2019, 21:33 — ИА Регнум. В районе города Урумчи, административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР завершились совместные китайско-кыргызстанские антитеррористические учения «Сотрудничество-2019», сообщает 13 августа Синьхуа.

Russian.news.cn Китайско-кыргызские учения «Сотрудничество-2019»

Участие в них приняли Народная вооруженная полиция Китая (НВПК) и Национальная гвардия Кыргызстана.

Особо сообщается, что учения проводились в рамках реализации двусторонних договоренностей, достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Их главным результатом рассматривается повышение уровня совместного оперативного командования при ведении боевых действий по противостоянию международно-террористическим группировкам и общее укрепление взаимодействие в сфере безопасности.

С обеих сторон в учениях приняли участие около 150 военнослужащих.