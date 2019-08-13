Москва, 13 августа, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Средняя заработная плата сотрудников государственной корпорации «Роскосмос» составляет 396 тысяч рублей в месяц. Об этом сказано в отчете «Роскосмоса» за 2018 год.

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Речь идёт именно о сотрудниках госкорпорации, а не о работниках различных предприятий, которые так или иначе подчиняются «Роскосмосу».

"Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год — 382 тысяч рублей, за 2018 год — 396 тысяч рублей», — сказано в отчете.

Также в отчете указано, что менеджменту «Роскосмоса» в 2018 году выплачены зарплаты и премии в размере 557,06 млн рублей.

Известно, что в штате «Роскосмоса» всего 605 человек. Работники входящих в корпорацию предприятий не учитываются. А вот если их учесть, что средняя зарплата по отрасли сразу же падает до 59,7 тыс. рублей.

В «Роскосмосе» сочли нужным пояснить, откуда получается такая высокая средняя зарплата. В корпорации отметили, что величина средней зарплаты включает не только непосредственно оклад сотрудников, но также и выплату годовой премии по итогам 2017 года, а также различные специальные надбавки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, материальную помощь сотрудникам и налоги.