Дублин, 13 августа, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Ирландский профсоюз пилотов Ryanair согласился на переговоры с руководством для предотвращения забастовки, 13 августа передаёт агентство Reuters.

Paolo Margari Самолёты авиакомпании Ryanair

«Предложение от руководства Ryanair, которое должным образом ответит на претензии профсоюза, должно быть представлено завтра» , — говорится в заявлении профсоюза Forsa.

Ирландские пилоты авиакомпании Ryanair угрожают начать забастовку на следующей неделе. Британский профсоюз Ryanair назначил забастовку на 22 августа.

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