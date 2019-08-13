Великий Новгород, 13 августа, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Предложение по поэтапному реформированию существующей системы психоневрологических интернатов (ПНИ) России включат в рекомендации рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Социальная политика». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проблема обсуждалась сегодня, 13 августа, на заседании рабочей группы в Великом Новгороде.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Предложения по реформированию системы ПНИ были сформулированы коллегиально, по итогам стратегической сессии в рамках заседания. Эксперты, представители органов власти, руководители интернатов обсудили их вместе с основателем фонда «Вера» Нютой Федермессер.

Она отметила, что общество «совершенно не готово к тому, чтобы эта реформа состоялась завтра». Поэтому к цели — ликвидации существующей системы ПНИ — предлагают двигаться поэтапно, развивая иные институты: малокомплектных домов-интернатов семейного типа, приёмных семей, системы социальной передышки, сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности и дневной занятости.

Главам регионов рабочая группа рекомендует пересмотреть планы по реализации нацпроектов, предполагающие создание крупных психоневрологических учреждений, в пользу создания жилищного фонда для оказания услуг сопровождаемого проживания, а также малокомплектных интернатов.

В числе рекомендаций также — организация службы защиты прав пациентов ПНИ, а также принятие «закона о распределённой опеке», который позволил бы исполнять опекунские обязанности внешним опекунам, включая организации, в которых не проживают получатели услуг. Сейчас эта сфера монополизирована, за всё отвечает руководитель учреждения.

Читайте также: Необходимый инвалидам закон три года «висит» в Госдуме

Нюта Федермессер, глава фонда «Вера» «Никто не говорит о быстром и скором расформировании существующих учреждений. Речь идёт о том, чтобы закрыть их на вход, а для новых людей создавать другие системы».

В качестве примера таких иных форм она продемонстрировала видеофильм о доме сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Ленинградской области — он открылся в феврале 2018 года по инициативе благотворительной организации «Перспектива».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочей группой Государственного совета по направлению «Социальная политика» руководит губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На заседании обсуждался проект по внедрению системы долговременного ухода, а также другие рекомендации по повышению качества и продолжительности жизни населения России.