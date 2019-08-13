Нижний Новгород, 13 августа, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Нижегородские поисковики совместно с коллегами из Белоруссии обнаружили на территории Могилёвской области останки 15 красноармейцев. Об этом заявила глава департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

Она отметила, что также были найдены принадлежавшие воинам медали, фрагменты квитанций, медальоны. По ее словам, личности по крайней мере двоих бойцов удастся установить по итогам направления запроса в Военный комиссариат и Центральный архив по номерам медалей «За боевые заслуги» и «За отвагу».

В поисковых работах в рамках Вахты памяти приняли участие 40 представителей поискового движения из Нижегородской области и Белоруссии. Поисковики полагают, что красноармейцы участвовали в боях за освобождение Чаусского района Могилёвской области в 1943—1944 годах.

В рамках совместных нижегоросдко-белорусских поисковых экспедиций были обнаружены и перезахоронены останки более чем 250 воинов, установлено 30 имен героев Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полях Гродненского района Белоруссии, где летом 1941 года сражались в отступлении окружённые подразделения 3-й и 10-й армий Западного фронта, в том числе 86-я стрелковая дивизия имени Татарского ВЦИК, бойцы которых в основном были призваны на фронт из Казани, были обнаружены останки 10 воинов Красной армии. Среди вещей погибших найдены: медальон, который оказался пустым; а также два именных предмета, которые в дальнейшем будут вовлечены в архивно-исследовательскую работу.

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