Лима, 13 августа, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 13 августа в центральной части Перу. Об этом сообщает национальный центр по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

News.tj Землетрясение

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 40 километрах к югу от населённого пункта Айха. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения на данный момент не поступало.