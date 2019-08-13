Трамп высказал отношение к ситуации в Гонконге
Вашингтон, 13 августа, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в китайском Гонконге, 13 августа передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
Трамп заявил журналистам, что в Гонконге «очень сложная ситуация», но он надеется, что она «разрешится».
»Я надеюсь, что это разрешится мирно. Я надеюсь, что никто не пострадает. Я надеюсь, что никто не будет убит», — заявил Трамп.
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