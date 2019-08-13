Тверь, 13 августа, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Школьники из Иркутской области посетили «Кванториум» и тверские предприятия, швейную фабрику и «Волжский пекарь» — таким был последний день отдыха гостей в Тверской области 13 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Сегодня дети, отдыхавшие в загородном оздоровительном лагере «Чайка» в Осташковском городском округе, уезжают домой.

Пресс-служба правительства Тверской области Гости из Иркутской области в"Кванториуме»

100 ребят из Иркутской области в возрасте от 7 до 17 лет прибыли в Тверскую область 26 июля. По поручению губернатора Игоря Рудени детей разместили в загородном оздоровительном лагере «Чайка» Осташковского городского округа. Губернатор поставил задачу по созданию всех необходимых условий для полноценного отдыха, развития творческих способностей. Также была разработана обширная программа с посещением знаковых мест исторического и культурного наследия Верхневолжья.

В самом лагере для детей организовали физкультурно-спортивный фестиваль «Спорт и я», а также мастер-классы мобильного «Кванториума», областной станции юных натуралистов и другие мероприятия. Юные гости региона побывали в Тверском императорском дворце, а также на теплоходной экскурсии по Селигеру с посещением Богородицкого Житенного монастыря и Нило-Столобенской пустыни.

В ответ на гостеприимный прием в Тверской области гости провели флешмоб: на берегу озера Селигер дети исполнили танец и поблагодарили Верхневолжье, Осташков и лагерь «Чайка» за отдых и познавательную программу.

«Для нас организованы интересные экскурсии, конкурсы в лагере. И еще очень красивое озеро Селигер. Хотела бы ещё сюда приехать», — рассказала 12-летняя Кристина Авдеенко.

Особенное впечатление на юных гостей произвели поездки в Путевой дворец, Нило-Столобенскую пустынь, Житенный монастырь, где они поднимались на колокольню.

«В один из дней мы проходили квест, очень захватывающая игра получилась. Ни одного дня не проходило, чтобы в лагере не было развлечений. Ну и, конечно, море впечатлений после посещения Императорского дворца в Твери», — отметил 16-летний Никита Рупенко.

На память об отдыхе у школьников из Иркутской области останутся не только приятные воспоминания, но и подарки от «Кванториума» и тверских производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего более 3,5 тысяч детей из Иркутской области направлены на отдых в оздоровительные учреждения по всей России. Тверская область в числе первых предложила помощь Иркутской области. Этот факт отметил глава МЧС России Евгений Зиничев в рамках совещания с членами правительства РФ, которое провел президент России Владимир Путин 3 июля.