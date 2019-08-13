Гибралтар, Великобритания, 13 августа, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Гибралтар не намерен снимать арест с захваченного иранского танкера, 13 августа передаёт агентство Reuters.

(сс) Raw2Jpeg Нефтяной танкер

Собеседники агентства в правительстве заморской территории Великобритании опровергли заявления Ирана о том, что танкер «Грейс 1» будет освобожден к вечеру 13 августа.

На танкере «Грейс 1», арестованном в Гибралтарском проливе, находится около 2,1 млн баррелей нефти из Ирана.

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