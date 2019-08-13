Ижевск, 13 августа, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Удмуртия в рамках стратегии развития экспорта планирует наращивать экспорт образовательных услуг. Об этом заявила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Валерия Антоненко, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Она уточнила, что в 2018 году вузы республики получили от обучения иностранных студентов 7% в структуре выручки. Договоры на обучение со студентами из-за рубежа были заключены на общую сумму в 2,26 млн рублей.

Планируется, что к 2024 году число иностранных студентов в удмуртских вузах вырастет до 3,44 тыс. человек. Экспортная выручка образовательных услуг в денежном выражении должна составить к этому времени $8 млн, а объём сопутствующих услуг предприятий Удмуртии — $26,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии разработали стратегию развития экспорта. Она предполагает значительный рост экспорта сельскохозяйственной продукции, а также ежегодное увеличение объёмов несыревого экспорта на 20%. Предприниматели республики могут рассчитывать на множественные меры государственной поддержки.