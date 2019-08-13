Чебоксары, 13 августа, 2019, 20:11 — ИА Регнум. В Чувашии в июле 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 2,3%, при этом более всего подорожали крупы, овощи, санаторно-оздоровительные услуги. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В Чувашии в июле 2019 года по сравнению с июнем цены выросли на 0,2%, к уровню декабря 2018 года рост цен составил 2,3%. За год цены выросли на 4,8%.

В июле 2019 года по сравнению с декабрём прошлого года продовольственные и непродовольственные товары подорожали соответственно на 2,2% и 2,1%, услуги подорожали на 2,7%.

Из продуктов питания за семь месяцев более всего выросли цены на крупу и бобовые (+12,9%) и плодоовощную продукцию, включая картофель (+10,2%), подешевели яйца, мясо и сахар. Из непродовольственных товаров наибольший рост цен произошёл на медикаменты (+6,1%) и мебель (+5,5%). Кроме того, подорожали почти все виды услуг, которые подпадают под мониторинг ведомства, более всего — санаторно-оздоровительные услуги (+9,5%).