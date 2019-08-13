Москва, 13 августа, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Заявление о российских истоках реки Днепр был сделано, чтобы начать диалог с Украиной по вопросу возобновления водоснабжения Крыма. Об этом заявил заместитель председателя совета министров Крыма Георгий Мурадов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Айвазовский. Лунный свет над Днепром. 1858

«Речь идёт о простых вещах. Инициатором темы о крымской воде выступил первый президент Украины Леонид Кравчук. С нашей стороны должны быть ответные слова и шаги, которые мы выражаем чётко и ясно. То, что происходит это нарушение международного гуманитарного права — права пользования людей на воду. Есть и дипломатический подтекст. Это был зондаж позиции о готовности Украины говорить с Россией на конструктивном языке», — отметил Мурадов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя совета министров Крыма Мурадов заявил о планах организовать переговоры о возобновлении водоснабжения с Киевом. По его словам, исток реки Днепр находится на территории России, поэтому по международному законодательству Крым имеет полное право на поставку воды из реки с Украины. В свою очередь Киев, закрыв возможность протока через Северо-Крымский канал, нарушает принципы международного и гуманитарного права, заявил чиновник.