Китай рекомендует США «не беспокоиться» о протестах в Гонконге
Пекин, 13 августа, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Китай осуждает заявления сенаторов США о нарушении прав человека и жестоких действиях полиции в Гонконге, 13 августа передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
США и Китай
«Они игнорируют факты, называют черное белым, а насильственные преступления — прекрасной борьбой за права человека и свободу», — заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Министерство иностранных дел Китая советует Соединенным Штатам «заботиться о своем собственном бизнесе».
«Гонконг — это не тот вопрос, который требует вашего беспокойства», — заключила Чуньин.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 августа в Гонконге произошло несколько серьезных столкновений протестующих с полицией, тысячи демонстрантов заблокировали аэропорт Гонконга.
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