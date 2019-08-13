Гонконг, Китай, 13 августа, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В аэропорту Гонконга, заблокированном протестующими, начались столкновения с полицией, 13 августа передает агентство Reuters.

(сс) Toyotaboy95 Международный аэропорт Гонконг

Демонстранты перегородили несколько проходов аэропорта. Полицейские использовали дубинки и перцовые баллончики, чтобы отогнать протестующих, но более не предпринимали активных действий.

Известно как минимум об одном раненом демонстранте, которого медики увезли из главного терминала аэропорта на скорой.

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