Бор, Нижегородская область, 13 августа, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на теплоходе «Святая Русь», который почти сгорел на Бору. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

52.mchs.gov.ru Тушение пожара на теплоходе «Святая Русь»

Проверка осуществляется на соответствие требованиям законодательства при отстое судов. На место происшествия выехал замглавы Приволжской транспортной прокуратуры и следственная группа.

Причины возгорания до настоящего времени не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход загорелся днём 13 августа, спасатели выехали по рангу сложности № 2, который в дальнейшем изменился до третьего уровня. Изначально сообщалось, что площадь возгорания — около 50 кв. метров. Возгорание было локализовано на площади 600 кв. метров. Открытое горение ликвидировали только к вечеру 13 августа. Судно не эксплуатируется с 2018 года и находилось на ремонте.