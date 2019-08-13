Екатеринбург, 13 августа, 2019, 19:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге предложили необычный проект храма Святой Екатерины в футуристическом стиле. Вариацию представила архитектурная студия Rock в своём Instagram.

Instagram.com/rock_architecture_studio Футуристический проект храма Святой Екатерины

На западном фасаде архитекторы расположили витражи в виде тематического иконостаса, который повествует о жизни Святой Екатерины. Однако самое главное — храм «покрыт» закрытой оранжереей, в которой может побывать каждый желающий. Несмотря на футуристический «панцирь», все равно можно разглядеть золотые купола, кокошники и апсиды, напоминающие о том, что на макете изображен храм.

Разместили религиозный объект вместо бывшего здания Уральского приборостроительного завода.

Напомним, екатеринбуржцы ещё так и не решили, где установить храм Святой Екатерины. Опрос о новой площадке для религиозного объекта пройдёт как минимум во вторую половину сентября.