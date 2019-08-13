Тамбов, 13 августа, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 13 августа, в ходе совещания рассмотрел проект методики приоритетности включения дорожных объектов для проведения ремонта в программу по развитию транспортной системы и дорожного хозяйства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Каждой дороге дадут оценку и поставят в очередь на ремонт.

Tambov.gov.ru Рабочее совещание под председательством губернатора Александра Никитина

По поручению губернатора управление автомобильных дорог и транспорта области разработало проект методики приоритетности включения объектов ремонта дорог в программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2020 год. Данный вопрос был обсуждён на рабочем совещании под председательством губернатора Александра Никитина. В обсуждении приняли участие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов, вице-губернаторы Арсен Габуев и Дмитрий Зубков, а также начальник управления автомобильных дорог и транспорта области Альберт Чурилов.

Приоритетность включения автомобильных дорог или их участков в государственную программу зависит от ряда факторов. В их числе — количество населенных пунктов, которые соединяет данная автомобильная дорога; количество социально значимых объектов, расположенных в данных населенных пунктах; общая численность населения, проживающих в населенных пунктах, соединяемых данной дорогой. Кроме того, учитываются наличие школьных маршрутов, осуществляется ли подъезд к крупным сельскохозяйственным и инвестиционным объектам, входит ли автодорога в маршруты скорой неотложной помощи между больницами (медицинскими центрами) районного значения, а также ряд других факторов.

«Цель разработки методики расчёта в том, чтобы упорядочить региональную программу развития транспортной системы, сделать ее прозрачной и понятной не только для специалистов, но и для населения», — сказал Александр Никитин.

По его словам, каждая автомобильная дорога или ее участок получат свое количество баллов, исходя из которых и будет определена очередность включения в региональную программу.

В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» в 2019 году на дорожные работы (строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог) предусмотрено более 2,6 млрд рублей. Это средства бюджета Тамбовской области. За их счет планируется построить и реконструировать на территории региона около 19,4 км дорог, капитально отремонтировать ещё 6 км и отремонтировать около 141,4 км дорог.