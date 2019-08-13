Челябинск, 13 августа, 2019, 19:09 — ИА Регнум. В Челябинской области Региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и ООО «Жилкомсервис» грозят крупные штрафы. Им вменили нарушение пункта 1 части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции, говорится в официальном сообщении областного антимонопольного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

Эта норма запрещает действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Как отметили в ведомстве, нарушение были выявлены УФАС ещё в апреле. Между субъектами было заключено соглашение, которое приводило к ограничению конкуренции, а также к созданию для ООО «Жилкомсервис» преимущественных условий. Речь шла об аукционе на осуществление ремонта либо замены лифтов и соответствующего оборудования, которое уже признано негодным к эксплуатации, а также ремонт лифтовых шахт.

Аукцион проводился в электронной форме в июне-июле 2018 года. Регоператор искал подрядчика, который бы отремонтировал или заменил в Челябинске 112 лифтов. Начальная цена этой закупки составила 219,7 млн рублей. На участие заявилось шесть организаций, но допущено было лишь две: ООО «Жилкомсервис» и ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». При этом представители завода не участвовали в торгах.

В середине июля 2018 года УФАС получило жалобы двух организаций — ООО «СКМ» и ООО «РУСКО ЛИФТ», в которых утверждалось, что к торгам их не допустили незаконно. В ходе проверки факты подтвердились. Оказалось, что фирмам отказали потому, что о них якобы нет сведений в соответствующем реестре квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках на выполнение таких работ. В действительности же обе эти организации значились в таком реестре.

Представители УФАС предписали заказчику торгов отменить протоколы, составленные в ходе аукциона, и рассмотреть заявки подававших жалобы ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ». Но этого не было сделано.

«Предписания антимонопольного органа исполнены не были, а контракт заключен с ООО «Жилкомсервис», предложившим снижение цены на минимальный шаг аукциона — до 218,6 млн рублей. За неисполнение двух предписаний в отношении регоператора вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 200 тысяч рублей, на его должностное лицо — на сумму 16 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Апелляционная комиссия ФАС России подтвердила выводы челябинских антимонопольщиков. За заключение соглашения, которое ограничивает конкуренцию, регоператору и «Жилкомсервису» предстоит ответить по части 2 статьи 14.32 КоАП России. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. рублей.