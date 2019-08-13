Санкт-Петербург, 13 августа, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Россия объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом 13 августа сообщили в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как пояснили в ведомстве, данное решение стало ответом на аналогичные действия украинской стороны в отношении российского дипломата, которые Москва расценивает как провокацию и «недружественный и немотивированный шаг».

Напомним, ранее сегодня Служба безопасности Украины сообщила, что сотрудник генерального консульства России во Львове был объявлен персоной нон грата.

По утверждению украинский властей, дипломат был «разведчиком» и якобы получал информацию от местного жителя — военного пенсионера, руководившего одной из общественных организаций.

Сообщалось, что высланный российский дипломат уже покинул Украину.