Москва, 13 августа, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Московский городской суд отменил решение избирательной комиссии об отказе в регистрации Сергея Митрохина в качестве кандидата на выборах в Московскую городскую думу и обязал зарегистрировать политика в качестве кандидата на этих выборах. Решение было принято сегодня, 13 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Напомним, что Митрохин был одним из тех, кому было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборах в Московскую городскую думу. Он пытался выдвинутся по 43-му округу столицы.

Митрохин обжаловал решение окружной избирательной комиссии, которая отказала ему в регистрации. Собственно, Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Митрохина и сочла возможным вернуть ему часть ранее отбракованных подписей избирателей, которые Митрохин собирал в свою поддержку.

Мосгоризирком обязал окружную избирательную комиссию пересмотреть свое решение и перепроверить документы Митрохина.

Но политик решил перестраховаться и пошел в суд. Мосгорсуд также встал на его сторону и обязал окружную избирательную комиссию по выборам в депутаты Московской городской думы седьмого созыва зарегистрировать Митрохина в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу №43.

При этом решение суда должно быть исполнено немедленно.