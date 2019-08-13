Продажа мотоциклов в Сибири выросла почти на 80%
Новосибирск, 13 августа, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В Сибири за первые шесть месяцев текущего года продано 746 новых мотоциклов. Продажи выросли на 78,5% к аналогичному периоду 2018 года, сообщает «Коммерсантъ — Сибирь».
Вячеслав Седых ИА Красная Весна
Мотоцикл
Сибирский федеральный округ занимает около 10% рынка мототехники в стране. Сибирь уступает Центральному, Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам.
Всего за первые полгода 2019 года в России продано 7,7 тыс. новых мотоциклов (на 40% больше, чем за аналогичный период 2018 года).