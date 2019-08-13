Москва, 13 августа, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 14 июля вводит временные ограничения на ввоз в Россию свиней и свиноводческой продукции из Сербии, сообщает пресс-служба ведомства.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

Как уточняется, ограничительные меры вводятся в связи с регистрацией африканской чумы свиней в этой стране.

По информации Россельхознадзора, падеж домашних свиней произошёл в центральной части Сербии в период с 30 июля по 7 августа. Ветеринарной службой страны был отобран патологический материал, и по результатам лабораторных исследований в образцах был обнаружен геном АЧС.

В очагах инфекции были проведены мероприятия по уничтожению трупов свиней и восприимчивого к заболеванию поголовья. 12 августа Белград направил официальное уведомление во Всемирную организацию по охране здоровья животных о зафиксированных случаях заболевания.