Лондон, 13 августа, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть резко пошли вверх после решения правительства США заморозить до 15 декабря пошлины на ряд товаров из Китая, 13 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $2,29 (3,91%), до $60,86 за баррель. Чуть ранее «мировой эталон» уже поднялся до отметки $61,09 за баррель.

Нефть марки WTI выросла на $2,02 (3,68%), до $56,95 за баррель. Максимальным значением дня для марки пока являются $57,24 за баррель.

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