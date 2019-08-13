Москва, 13 августа, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Темпы роста российской экономики должны ускориться во второй половине 2019 года. Соответствующий прогноз опубликован в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центрального банка (ЦБ) РФ на официальном сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Среди причин, которые будут способствовать этой позитивной динамике названо сокращение отставания бюджетных расходов от плановых, смягчение денежно-кредитных условий и благоприятная ситуация на финансовых рынках.

«Бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике во втором полугодии в то время как замедление инфляции поддержит потребительский спрос», — отмечено в документе.

При этом на основании показателей экономической активности рост российской экономики во втором полугодии должен ускориться, но незначительно. Темпы роста также останутся пониженными из-за уменьшения экспорта и слабости внутреннего спроса в условиях торможения мировой экономики, уменьшения численности рабочей силы и других структурных и институциональных проблем в российской экономике.