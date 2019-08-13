Киев, 13 августа, 2019, 18:31 — ИА Регнум. На Украине государственное учреждение «Госгидрография» инициирует создание морского режимного района вокруг российского полуострова Крым, для того чтобы попытаться полностью перекрыть заходы иностранных, а возможно, и российских судов в порты полуострова. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба «Госгидрографии».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

Начальник украинской «Госгидрографии» Александр Щипцов пояснил, что речь идет о том, чтобы выдаваемые его ведомством официальные морские навигационные карты, в том числе и электронные навигационные карты (ЭНК), показывали, что Крым и воды вокруг него якобы принадлежат Украине.

Киеву уже удалось добиться, чтобы РЕНК PRIMAR (сообщество, предоставляющее услуги электронных навигационных карт — ИА REGNUM ) не совершало реализации российских карт, которые показывают, что Крым и воды вокруг него принадлежат России.

Теперь украинские власти хотят добиться, чтобы РЕНК IC-ENC (Британская система, предоставляющая электронные навигационные карты) также прекратила реализацию ЭНК российского производства.

В дальнейшем Киев планирует объявить морской режимный район вокруг всего полуострова Крым и обозначить его на картах. При этом украинские власти запретят заход любых судов в данный район. То есть, по версии Украины, заход в кораблей в крымские порты будет невозможен.