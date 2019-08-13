Новосибирск, 13 августа, 2019, 18:31 — ИА Регнум. В Новосибирске вновь зацвела черёмуха. Деревья в цвету новосибирцы заметили на улице 9-й Гвардейской Дивизии в Юго-Западном жилмассиве.

Hans Цветы черемухи

«Снимок сделал сегодня, 13 августа 2019 года. Кисти помельче, чем весной, но аромат есть», — сообщил «НГС Новостям» житель города Александр Скоробогатов.

По словам директора Сибирского питомника растений Сергея Полякова, это произошло из-за того, что весна была холодной. Из-за этого фаза развития некоторых растений сдвинулась. Но это единичные случаи, соцветия появляются на тех ветвях, на которых их не было весной. Специалисты отмечают, что такое случается раз в семь-девять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Новосибирск пришла летняя жара. Температура воздуха днём превышала +30°С.