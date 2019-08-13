Буэнос-Айрес, 13 августа, 2019, 18:30 — ИА Регнум. «Убедительная победа перониста Альберта Фернандоса на предварительных выборах в Аргентине в воскресенье стала предметом политических дебатов в Бразилии. В Twitter эта тема сделалась одной из самых комментируемых, как только стали известны результаты: левые праздновали победу как свою собственную, либералы сетовали, — пишет испанское издание El Pais. — Экономики Аргентины и Бразилии зависят друг от друга, и рынок отреагировал в русле международной тенденции: доллар поднялся на 1% по отношению к реалу (самое большое снижение стоимости бразильской валюты за три месяца), а акции на бирже Бовеспа в Сан-Паулу подешевели еще на 2%».

Gov.br Жаир Болсонару

Наиболее резкую реакцию продемонстрировал президент Бразилии Жаир Болсонару, который всегда публично поддерживал переизбрание Маурисио Макри. В понедельник, 12 августа, бразильский лидер удвоил свою поддержку. «Не забывайте о том, что произошло к югу от нас, в Аргентине, на вчерашних выборах. Банда Кристины Киршнер, такая же, как у Дилмы Русеф, Уго Чавеса, Фиделя Кастро, подала признаки жизни», — сказал глава государства, выступая в городе Пелотас, в штате Риу-Гранди-ду-Сул, имеющем общую границу с Аргентиной. Он предупредил, что если «левые людишки» вернутся к власти в Аргентине, Риу-Гранди-ду-Сул может превратиться в «новую Рорайму». Болсонару имел в виду штат на севере Бразилии, граничащий с Венесуэлой, куда в последние годы хлынули тысячи беженцев.

Президент, придерживающийся радикально правых взглядов, также поручил своим советникам оценить последствия поражения Макри, чтобы выработать позицию Бразилии. Об этом сообщает местное издание O Globo. Самые радикальные члены кабинета Болсонару считают, что южноамериканскому гиганту следует пересмотреть вопрос участия в Меркосуре. Они припомнили, что Болсонару всегда демонстрировал неприязнь к этому блоку стран, но изменил свое мнение после сближения с Макри. Более осторожные члены правительства советуют дождаться результатов выборов в октябре, ведь Аргентина является третьим по важности торговым партнером Бразилии (первое место занимает Китай).