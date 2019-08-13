Чебоксары, 13 августа, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершились судебные разбирательства в связи с маршрутными войнами. Перед судом предстали пятеро чебоксарцев, которых обвинили в серии преступлений — в частности в принуждении перевозчиков отказаться от обслуживания маршрута № 32. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием установлено, что пятеро чебоксарцев заставляли индивидуальных предпринимателей, которые занимались пассажирскими перевозками, отказаться от обслуживания маршрута № 32 в Чебоксарах. В ином случае они угрожали им и претворяли угрозы в жизнь. В министерстве отмечают, что злоумышленники разбивали стекла маршруток, таранили личные автомобили — в результате повреждено семь транспортных средств.

Преступная деятельность пресечена в апреле 2018 года. Решением Калининского районного суда Чебоксар три основных фигуранта, которые помимо угроз в адрес перевозчиков протаранили их машины, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 179 («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения») и ч. 1 ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Двое других фигурантов уголовного дела, которые бросали кирпичи в маршрутки, признаны виновными в хулиганстве.

Злоумышленникам назначено наказание в виде от 1 года 2 месяцев до 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Чувашии по итогам проверки обращений жителей Чебоксар выдала предписание столичной администрации в части организации пассажирских перевозок на одном из маршрутов. По данным прокуратуры, в мэрии полгода не принимались меры в части обслуживания на маршруте № 52, несмотря на нарушение условий контракта и жалобы горожан.

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