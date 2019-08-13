Тбилиси, 13 августа, 2019, 18:25 — ИА Регнум. В результате нарастающего противостояния между Вашингтоном и Москвой на Чёрном море Грузия оказывается под ударом, пишет грузинская газета «Резонанси» в статье под названием «Грузия оказывается под ударом — каким оружием отвечает Вашингтон Москве на Чёрном море».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Об исходящих от этого противостояния угрозах с изданием беседует грузинский эксперт по военным вопросам Вахтанг Маисая, который заостряет внимание на обострении ситуации в Чёрном море.

«Чёрное море становится эпицентром гонки стратегических вооружений. Американцы заменили временно размещенную на военной базе в Румынии ракетную систему на ракетную систему «Эй-Джи». Тем самым они ответили России, выйдя из Московского договора (вероятно, эксперт имел в виду ДРСМД)», — пояснил Маисая.

По его же оценке, ситуация на Чёрном море переходит в новую фазу, вытекающую из факторов США, Ирана и России и процессов замены ракетных комплексов и развития систем противовоздушной обороны.

По информации эксперта, иранцы в долгу перед США не остались и 22 августа собираются продемонстрировать свою новую систему ПВО «Багар-373», и в случае, если Иран разместит здесь эту систему, Чёрное море, по мнению Маисая, станет эпицентром гонки стратегических вооружений. В этих условиях эксперт призывает грузинские власти к особой осторожности и предупреждает, что в результате подобных действий основных игроков под ударом окажется именно Грузия.