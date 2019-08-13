Вильнюс, 13 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Новый президент Литвы Гитанас Науседа с момента инаугурации 12 июля готовится к третьему своему визиту в роли главы страны — на этот раз в Германию. Перед визитом он дал интервью литовскому национальному телерадиовещателю LRT, в котором заявил, что не видит возможностей и необходимости диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гитанас Науседа

«О чём можно было бы сейчас говорить с господином президентом России В. Путиным? Пока у нас такая ситуация на Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное — у меня нет на это морального права», — сказал Науседа LRT. Его слова цитирует новостное агентство BNS.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после победы на президентских выборах в Литве Гитанас Науседа сразу заявил, что внешняя политика Литвы по отношению к России останется прежней, однако он намерен отказаться от конфликтной и скандальной риторики, которой пользовалась бывшая президент Даля Грибаускайте.