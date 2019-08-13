Калуга, 13 августа, 2019, 18:19 — ИА Регнум. В Калуге 13 августа состоялось представление и комплексной системы обеспечения безопасности, внедренной предприятием «Калугаоблводоканал» на станции очистки воды в микрорайоне Мстихино. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, данная система состоит из видеонаблюдения и контроля доступа.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области «Калугаоблводоканал» ввёл в эксплуатацию комплексную систему безопасности

Десять IP-видеокамер охранного наблюдения установлены по внешнему периметру насосной станции. Резервуары чистой воды оснащены дополнительной поворотной видеокамерой. Вся информация с объекта передается в Центрально-диспетчерскую службу «Калугаоблводоканала» и одновременно на пульт Росгвардии России по Калужской области.

Система безопасности позволяет предупреждать любые несанкционированные проникновения посторонних лиц на территорию насосной станции «Мстихино». Подобные системы безопасности уже зарекомендовали себя в ряде регионов страны и будут распространены по всей территории Калужской области.