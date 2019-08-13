Ереван, 13 августа, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Министр обороны Армении Давид Тоноян считает, что 19-летний военнослужащий Араик Казарян оказался на азербайджанской территории в результате того, что заблудился.

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«Пока проводится расследование, я лично считаю, что наш военнослужащий заблудился», — заявил сегодня журналистам Давид Тоноян.

Касаясь заявлений азербайджанской стороны о том, что военнослужащий пересек границу якобы из-за притеснений со стороны командиров, Давид Тоноян призвал журналистов не поддаваться азербайджанской пропаганде и не распространять эти сведения.

«У меня есть внутренняя убежденность в том, что он просто заблудился», — добавил министр обороны.

На вопрос, предпринимаются ли шаги для возвращения армянского военнослужащего, Давид Тоноян ответил, что работы уже начались и они обратились в различные международные структуры.

Что касается возможности наличия психологических проблем у военнослужащего, министр обороны заявил, что не в курсе, были ли подобные проблемы у солдата.

«Это будет ясно в результате проводимой работы. Это печальный случай для всех нас, но думаю, что все будет нормально. Призываю своих азербайджанских коллег прекратить эту информационную кампанию», — сказал Давид Тоноян.

Ранее сообщалось, что 12 августа, приблизительно в 12:00, из военной части, расположенной на юго-восточном направлении Армии обороны Арцаха, при невыясненных обстоятельствах боевую позицию покинул военнослужащий Араик Айкович Казарян 2000 года рождения.

Согласно информации, распространенной азербайджанскими СМИ, военнослужащий Казарян находится у них.