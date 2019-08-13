Москва, 13 августа, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Украина, очевидно, не хочет выполнять Минские соглашения, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 13 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Украина не первая и не последняя страна, которая сталкивается с сепаратизмом, для борьбы с которым есть два метода. Первый — самый долговременный и самый бесполезный и кровавый — пытаться задавить силой. Что и пытается сделать Украина уже пять лет и безуспешно, — сказал Шахназаров. — И второй способ — это дать широкую автономию и денег. Сочетание этих двух моментов — это наиболее эффективные возможности для решения. Украина не хочет дать автономию, а денег у неё нет. Население Донбасса понимает, что денег от Украины оно не дождётся. И это тоже очень важный момент. Украина, и в лице Зеленского это видно, не хочет выполнять минские соглашения».

При этом режиссёр подчеркнул, что украинская олигархия ни в коем смысле не хочет допустить какой-то автономии Донбасса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не позволит ему «навязывать план по так называемой федерализации». Это высказывание Зеленский сделал по итогам встречи с президентом Молдавии.